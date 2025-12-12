A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VAL VIBRATA
Roma, 12 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 dicembre, sarà chiusa la stazione di Val Vibrata, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Pescara.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Ancona: San Benedetto del Tronto;
in uscita per chi proviene da Pescara: Teramo Giulianova Mosciano Sant’Angelo.