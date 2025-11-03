A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VAL DI SANGRO
Roma, 3 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 23:00 di giovedì 6 alle 5:00 di venerdì 7 novembre, sarà chiusa la stazione di Val di Sangro, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Bari.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Pescara: Lanciano;
in uscita per chi proviene da Bari: Vasto nord.