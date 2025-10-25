A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI TERAMO GIULIANOVA MOSCIANO SANT’ANGELO
Roma, 25 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 ottobre, sarà chiusa la stazione di Teramo Giulianova Mosciano Sant’Angelo, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Pescara: Roseto degli Abruzzi;
in uscita per chi proviene da Ancona: Val Vibrata.