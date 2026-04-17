A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI TERAMO GIULIANOVA MOSCIANO SANT’ANGELO

Roma, 17 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà necessario installare una deviazione di carreggiata dal km 336+200 e il km 332+700; pertanto, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 aprile, non sarà raggiungibile la stazione di Teramo Giulianova Mosciano Sant’Angelo, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Pescara.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Ancona: Val Vibrata;

in uscita per chi proviene da Pescara: Roseto degli Abruzzi.