A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI SAN SEVERO

Roma, 21 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 23 alle 6:00 di giovedì 24 settembre, sarà chiusa la stazione di San Severo, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Bari: Foggia;

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Pescara: Poggio Imperiale.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.