A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Roma, 22 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di stanotte, mercoledì 22, alle 6:00 di giovedì 23 ottobre, sarà chiusa la stazione di Roseto degli Abruzzi, in entrata verso Pescara e in uscita provenendo da Ancona.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura in uscita da Ancona: Teramo Giulianova Mosciano Sant’Angelo;
per la chiusura in entrata verso Pescara: Atri Pineto.