A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Roma, 12 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 15 alle 5:00 di sabato 16 maggio, sarà chiusa la stazione di Roseto degli Abruzzi, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Pescara.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Atri Pineto.