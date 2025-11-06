A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI RIMINI SUD
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI RIMINI SUD
Roma, 6 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di manutenzione alle barriere fonoassorbenti, dalle 22:00 di venerdì 7 alle 6:00 di sabato 8 novembre, sarà completamente chiusa la stazione di Rimini Sud.
La chiusura dell’uscita avverrà in modalità alternata.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Riccione o di Rimini Nord.