A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI RIMINI SUD
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI RIMINI SUD
Roma, 6 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 novembre, sarà chiusa la stazione di Rimini sud, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rimini nord o di Riccione.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.