A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI RIMINI SUD

Roma, 6 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 febbraio, sarà chiusa la stazione di Rimini sud, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rimini nord o di Riccione.