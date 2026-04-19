A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI RIMINI NORD
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI RIMINI NORD
Roma, 19 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Ancona: Rimini sud;
in uscita per chi proviene da Bologna: Valle del Rubicone.