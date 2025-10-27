A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI RICCIONE

Roma, 27 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 ottobre, sarà chiusa la stazione di Riccione, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona, e in uscita, provenendo da Bologna.

In alternativa, si consigliano le stazioni di Cattolica e Rimini Sud.