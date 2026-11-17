A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI RICCIONE
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI RICCIONE
Roma, 17 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 novembre, sarà chiusa la stazione di Riccione, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cattolica o di Rimini sud.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.