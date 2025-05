A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PORTO SANT’ELPIDIO

Roma, 23 maggio 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 23:00 di lunedì 26 alle 5:00 di martedì 27 maggio, sarà chiusa la stazione di Porto Sant’Elpidio, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Civitanova Marche o di Fermo.