A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PORTO SANT’ELPIDIO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PORTO SANT’ELPIDIO
Roma, 15 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 16 alle 6:00 di mercoledì 17 giugno, sarà chiusa la stazione di Porto Sant’Elpidio, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Pescara: Fermo;
in uscita per chi proviene da Ancona: Civitanova Marche.