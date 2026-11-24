A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PESCARA OVEST CHIETI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PESCARA OVEST CHIETI
Roma, 24 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 novembre, sarà chiusa la stazione di Pescara ovest Chieti, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Bari.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Ancona: Pescara nord Città Sant’Angelo;
in uscita per chi proviene da Bari: Pescara sud Francavilla.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.