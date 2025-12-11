A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PESARO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PESARO
Roma, 11 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino giunti di dilatazione, dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 dicembre, sarà chiusa la stazione di Pesaro, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Ancona: Fano;
in uscita per chi proviene da Bologna: Cattolica.