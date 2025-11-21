A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PESARO

Roma, 21 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezioni e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 24 alle 5:00 di martedì 25 novembre, sarà chiusa la stazione di Pesaro, in entrata in entrambe le direzioni, Ancona/Pescara e Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cattolica o di Fano.