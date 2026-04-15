A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PESARO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PESARO
Roma, 15 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 aprile, sarà chiusa la stazione di Pesaro, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna: Cattolica;
in uscita per chi proviene da Ancona: Fano.