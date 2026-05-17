A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MONTEMARCIANO

Roma, 17 maggio 20026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 20 alle 6:00 di giovedì 21 maggio, sarà chiusa la stazione di Montemarciano, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ancona nord.