A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MONTEMARCIANO VERSO BOLOGNA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MONTEMARCIANO VERSO BOLOGNA
Roma, 23 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 23:00 di martedì 24, alle 5:00 di mercoledì 25 novembre, sarà chiusa la stazione di Montemarciano, in entrata verso Bologna.
In alternativa si consiglia di entrare a Senigallia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.