A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MOLFETTA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MOLFETTA
Roma, 21 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione sottovia di svincolo, dalle 22:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 marzo, sarà chiusa la stazione di Molfetta, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bari: Bitonto;
in uscita per chi proviene da Pescara: Trani.