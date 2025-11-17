A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MAROTTA MONDOLFO
Roma, 17 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 18 alle 6:00 di mercoledì 19 novembre, sarà chiusa la stazione di Marotta Mondolfo, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna: Fano;
in uscita per chi proviene da Ancona: Senigallia.