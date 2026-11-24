A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MAROTTA MONDOLFO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MAROTTA MONDOLFO
Roma, 24 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 novembre, sarà chiusa la stazione di Marotta Mondolfo, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire attività nell’ambito dei lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del cavalcavia di svincolo.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna: Fano;
in entrata verso Ancona: Senigallia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.