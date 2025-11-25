A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MAROTTA MONDOLFO
Roma, 25 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 26 alle 5:00 di giovedì’ 27 novembre, sarà completamente chiusa la stazione di Marotta Mondolfo, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna: Fano;
in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona: Senigallia.