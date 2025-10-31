A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI IMOLA

Roma, 31 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 21:00 di lunedì 3 alle 5:00 di martedì 4 novembre, sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Faenza, al km 64+500, o di Castel San Pietro, al km 38+200.