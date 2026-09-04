A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI IMOLA

Roma, 4 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 7 alle 5:00 di martedì 8 settembre, sarà chiusa la stazione di Imola, in uscita per chi proviene da Ancona e in entrata in entrambe le direzioni, Ancona e Bologna.

In alternativa si consigliano le stazioni di Faenza e Castel San Pietro.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.