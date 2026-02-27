A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI IMOLA

Roma, 27 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, nelle tre notti di lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 marzo, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa si potranno utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bologna: Castel San Pietro;

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Ancona: Faenza.