A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI IMOLA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI IMOLA
Roma, 14 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 21:00 di mercoledì 16 alle 5:00 di giovedì 17 settembre, sarà chiusa la stazione di Imola, in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Faenza o di Castel San Pietro.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.