A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI GROTTAMMARE

Roma, 28 marzo 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale e lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria Montesecco, dalle 22:00 di lunedì 31 marzo alle 6:00 di martedì 1 aprile, sarà chiusa la stazione di Grottammare, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Pedaso o di San Benedetto del Tronto.