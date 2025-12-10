A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI GIOIA DEL COLLE
Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 dicembre, sarà chiusa la stazione di Gioia del Colle, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bari: Acquaviva delle Fonti;
in uscita per chi proviene da Taranto: Mottola Castellaneta.