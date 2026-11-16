A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI GIOIA DEL COLLE
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI GIOIA DEL COLLE
Roma, 16 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 novembre, sarà chiusa la stazione di Gioia del Colle, in entrata e in uscita.
In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Acquaviva delle Fonti o di Mottola Castellaneta.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.