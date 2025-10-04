A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FORLI’

Roma, 4 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 ottobre, sarà chiusa la stazione di Forlì, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

in entrata verso Bologna: Faenza;

in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona: Cesena nord, al km 93+600