A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FOGGIA ZONA INDUSTRIALE
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FOGGIA ZONA INDUSTRIALE
Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 ottobre, sarà chiusa la stazione di Foggia Zona Industriale, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Bari.
In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Pescara: Foggia;
in uscita per chi proviene da Bari: Cerignola est.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.