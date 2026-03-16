A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FOGGIA ZONA INDUSTRIALE
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FOGGIA ZONA INDUSTRIALE
Roma, 16 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 marzo, sarà chiusa la stazione di Foggia Zona Industriale, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Bari, per consentire attività di ispezione cavalcavia di svincolo.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Pescara: Foggia;
in uscita per chi proviene da Bari: Cerignola est.