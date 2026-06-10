A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FERMO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FERMO
Roma, 10 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 giugno, sarà chiusa la stazione di Fermo, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Pescara.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Ancona: Porto Sant’Elpidio;
in uscita per chi proviene da Pescara: Pedaso.