A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FAENZA

Roma, 22 agosto 2025- Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, dalle 21:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 agosto, sarà chiusa la stazione di Faenza, in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Ancona – e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

-in entrata verso Bologna: Imola;

-in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona: Forlì.