A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FAENZA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FAENZA
Roma, 14 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 novembre, sarà chiusa la stazione di Faenza, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Forlì o di Imola.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.