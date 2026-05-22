A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FAENZA

Roma, 22 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia e per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 25 alle 5:00 di martedì 26 maggio, sarà chiusa la stazione di Faenza, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona e e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Imola o di Forlì.