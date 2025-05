A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FAENZA

Roma, 16 maggio 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 maggio, sarà chiusa la stazione di Faenza, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Imola o di Forlì.