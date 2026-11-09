A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CESENA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CESENA
Roma, 9 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 novembre, sarà chiusa la stazione di Cesena, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna: Cesena nord;
in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona: Valle del Rubicone.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.