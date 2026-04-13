A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CESENA

Roma, 13 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 aprile, sarà chiusa la stazione di Cesena, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena nord al km 93+600 o di Valle del Rubicone al km 110+000.