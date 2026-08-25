A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CESENA NORD
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CESENA NORD
Roma, 25 agosto 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 28 alle 6:00 di sabato 29 agosto, sarà chiusa la stazione di Cesena nord, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna: Forlì;
in uscita per chi proviene da Ancona: Cesena.