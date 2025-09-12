A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CESENA

Roma, 12 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 15 alle 5:00 di martedì 16 settembre, sarà chiusa la stazione di Cesena, in uscita per chi proviene da Ancona e in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in uscita per chi proviene da Ancona: Cesena nord;

in entrata verso Bologna: Cesena nord;

in entrata verso Ancona: Valle del Rubicone.