A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CERIGNOLA EST

Roma, 21 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 6:00 di giovedì 25 giugno, sarà chiusa la stazione di Cerignola est, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Bari: Canosa, sulla stessa A14;

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Pescara: Foggia Zona Industriale, sulla stessa A14;

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Napoli: Cerignola ovest, sulla A16 Napoli-Canosa.