A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CATTOLICA

Roma, 29 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 21:00 di martedì 30 settembre alle 5:00 di mercoledì 1 ottobre, sarà chiusa la stazione di Cattolica, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Pesaro o di Riccione.