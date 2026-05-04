A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CASTEL SAN PIETRO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CASTEL SAN PIETRO
Roma, 4 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 7 alle 5:00 di venerdì 8 maggio, sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Imola o di Bologna San Lazzaro.