A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CASTEL SAN PIETRO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CASTEL SAN PIETRO
Roma, 17 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 marzo, sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna San Lazzaro o di Imola.