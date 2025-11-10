A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CANOSA

Roma, 10 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 12 alle 6:00 di giovedì 13 novembre, sarà chiusa la stazione di Canosa, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Andria Barletta o di Cerignola est, rispettivamente al km 626+900 e al km 589+200 della A14 o la stazione di Cerignola ovest, al km 159+900 della A16 Napoli-Canosa.