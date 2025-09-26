A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CANOSA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CANOSA
Roma, 26 settembre 2025 -Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 settembre, sarà chiusa la stazione di Canosa, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Andria Barletta o di Cerignola est, sulla stessa A14, o la stazione di Cerignola ovest, sulla A16 Napoli-Canosa.